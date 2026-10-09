Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Παναμά στις 20:56 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Η δόνηση ήταν πολύ έντονη, καθώς το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 29 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ιστορικής πόλης Μακαράκας.

Στις 21:35 (ώρα Ελλάδος), περίπου 45 λεπτά μετά τον μεγάλο σεισμό σημειώθηκε μια ακόμη δόνηση 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ στις 21:46 έγινε ένας σεισμός 6 Ρίχτερ.

Αισθητός σε όλη την κεντρική Αμερική

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλη την κεντρική Αμερική και την Καραϊβική. Επίσης έχει ήδη εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι στη χώρα, στο Εκουαδόρ, την Κόστα Ρίκα, το Περού, τη Νικαράγουα, το Ελ Σαλβαδόρ, την Κολομβία και τη Χαβάη.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά υπάρχουν για καταστροφές σε κτήρια και υποδομές. Μετά το πέρασμα του «Εγκέλαδου» οι πολίτες εκκένωσαν τα σπίτια τους και βγήκαν στους δρόμους.

Βίντεο από τον Παναμά την ώρα που σημειώθηκε ο ισχυρος σεισμός:

Η αρχική εκτίμηση του το αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών ήταν 8 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε στα 7,9 Ρίχτερ.