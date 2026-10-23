Σειρά σεισμικών δονήσεων μεγέθους απο 4,3 βαθμών μέχρι 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στην θαλάσσια περιοχή βόρεια του Παλέρμο της Σικελίας, από τις 11.51 μέχρι τις 12.17 ώρα Ιταλίας.

Οι ισχυρότερες δονήσεις έγιναν αισθητές από τους κατοίκους του Παλέρμο και για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκαν πολλά σχολικά συγκροτήματα.

Αρκετοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, αλλά έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες ή υλικές ζημιές.