Έντονη σεισμική ακολουθία παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Χρυσής στα νότια το νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Η σεισμική ακολουθία ξεκίνησε περίπου στις 19:00 το απόγευμα και ο πρώτος σεισμός είχε ένταση τους 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Έκτοτε ακολούθησαν 5 ακόμη σεισμικές ακολουθίες με τη μικρότερη να έχει ένταση 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και τον μεγαλύτερο 3,9 βαθμών.

Από τις σεισμικές δονήσει δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια ή κάποιοι τραυματισμοί, ενώ το φαινόμενο παρακολουθείται καθώς προκαλεί συναγερμό στις Αρχές.

Δείτε πως έχουν καταγραφεί οι σεισμικές δονήσεις από τον σεισμογράφο του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη Γκούρα Αρκαδίας.