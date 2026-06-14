Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε πριν από λίγο και συγκεκριμένα στις 21:20 στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου , νότια της Ζακύνθου.

Η δόνηση είχε ένταση 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 9 χιλιόμετρα και σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο σε απόσταση 18 χιλιομέτρων νότια της Μεθώνης.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον σταθμό Πυροσβεστικής στην Πύλο, όπου σε ερώτησή μας εάν μέχρι στιγμής έχουν υπάρξει ζημίες και οτιδήποτε ανησυχητικό, η απάντηση των τοπικών αρχών ήταν αρνητική και ότι δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια ειδοποίηση για επέμβαση διάσωσης ή ζημιές σε κτίρια.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Καλαμάτα, στην Πύλο, τη Μεθώνη ενώ οι κάτοικοι αναστατώθηκαν σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:31, ακολούθησε μετασεισμός 2,8 Ρίχτερ.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στην Πύλο:

κι εδώ η καταγραφή της δόνησης από τον σεισμογράφο του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη Ζάκυνθο:

Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και η Πυροσβεστική σε όλη τη Μεσσηνία, ενώ συνεργεία πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους, ακόμη και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει προκληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα από τον σεισμό.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό πλήρη έλεγχο.

Παπαδόπουλος: «Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος έγραψε: «Δυνατός επιφανειακός σεισμός πριν λίγα λεπτά μεγέθους 5.3 στο θαλάσσιο χώρο νότια της Πύλου. Αισθητός ελαφρά και στην Αττική. Είναι νωρίς για να εκτιμήσουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό ή όχι. Η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό. Ο πιο πρόσφατος μεγάλος σεισμός έγινε εκεί στις 14.2.2008 με μέγεθος 6.6»

Τσελέντης: «Προσέξτε τα παιδιά σας αν είναι στη θάλασσα μήπως έχουμε κανένα μικρό τσουνάμι»

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης έγραψε: «Στις 21:17 ώρα Ελλάδος, το Εθνικό σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε Ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5.3 στην κλίμακα Richter. Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 234 χλμ. ΝΔ των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 18 χλμ. ΝΝΔ της Μεθώνης. Μάλλον είναι κατά μεγάλη πιθανότητα ο κύριος σεισμός. Προσέξτε τα παιδιά σας αν είναι στη θάλασσα μήπως έχουμε κανένα μικρό τσουνάμι από κάποιο μετασεισμό. Εφαρμόστε τα γνωστά μέτρα σεισμικής προφύλαξης.»

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα από τη σεισμική δόνηση. Την ίδια εικόνα μετέφερε και ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, μιλώντας στο ΕΡΤNews.