Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών έπληξε την περιοχή της Οαχάκα στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) .

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός ήταν 5,8 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εντοπίσθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

