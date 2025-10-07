Ένας πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ έπληξε την περιοχή Lae , στην επαρχία Morobe, στην Παπούα Νέα Γουινέα , πριν λίγη ώρα ( βράδυ της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2025, στις 9:05 μ.μ. τοπική ώρα, GMT +10). Ο σεισμός είχε μέτριο βάθος 107 χλμ. και έγινε αισθητός σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή.

Όπως αναφέρει το volcanodiscovery.com, ο σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στη Lae, στην επαρχία Morobe, στην Παπούα Νέα Γουινέα.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε ενδιάμεσο βάθος 107,40 χλμ.

Το ακριβές μέγεθος, το επίκεντρο και το βάθος του σεισμού ενδέχεται να αναθεωρηθούν μέσα στις επόμενες ώρες ή λεπτά, καθώς οι σεισμολόγοι εξετάζουν τα δεδομένα και βελτιώνουν τους υπολογισμούς τους ή καθώς άλλες υπηρεσίες εκδίδουν την έκθεσή τους.

Η Γεολογική Υπηρεσία Παρακολούθησης των ΗΠΑ εξέδωσε μια δεύτερη έκθεση μετά από την Μετεωρολογική, Κλιματολογική και Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας, η οποία ανέφερε τον σεισμό σε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ. Άλλες υπηρεσίες που ανέφεραν τον ίδιο σεισμό περιλαμβάνουν το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ) σε μέγεθος 6,7 Ρίχτερ και το δίκτυο πολιτών-σεισμογράφων RaspberryShake σε μέγεθος 6,7 Ρίχτερ.