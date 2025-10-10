Σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) στο Μιντανάο, στις Φιλιππίνες, όπως ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

Σύμφωνα με τη σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, η νέα σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 6,9 βαθμών.

Tο Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο επίσης αναφέρει πως ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 Ρίχτερ, καθώς και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά της Μανάι.

Οι Αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Έξι οι νεκροί από τον αρχικό σεισμό, των 7,4 βαθμών

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών που προηγήθηκε σήμερα, έχει πλέον αυξηθεί σε έξι.

Ο εν λόγω σεισμός σημειώθηκε περίπου 20 χιλιόμετρα ανοιχτά των ακτών της πόλης Μανάι στο νότιο νησί Μιντανάο στις 9:43 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Γεωλογικών Ερευνών των ΗΠΑ (USGS).

Τρεις εργάτες που έσκαβαν για χρυσό σε βουνά στα δυτικά της Μανάι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η σήραγγα στην οποία βρίσκονταν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεντ Σιμεόν, αξιωματούχος της υπηρεσίας διάσωσης στη γειτονική πόλη Παντουκάν.

🚨 BREAKING: A magnitude 7.6 earthquake rattled Davao City this morning, October 10, 2025. Stay safe and wait for official updates from PHIVOLCS and local authorities. 🙏

Στην πόλη Μάτι, ένα άτομο σκοτώθηκε από την κατάρρευση τοίχου, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ένας άνδρας υπέστη ανακοπή, δήλωσε στο AFP το γραφείο διαχείρισης καταστροφών της πόλης.

Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε στην πόλη Νταβάο, σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 χιλιομέτρων δυτικά του επίκεντρου, σύμφωνα με ανακοίνωση των δημοτικών αρχών χωρίς να δίδονται άλλες λεπτομέρειες.