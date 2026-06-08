Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:48 το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως δέκα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στις 22:57 καταγράφηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση, μικρότερου μεγέθους των 3,2 Ρίχτερ ακριβώς στο ίδιο σημείο.

Οι νέοι σεισμοί έρχονται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με τον σεισμό 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αττική.