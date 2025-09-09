Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι’ αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μετά τον κύριο σεισμό ακολούθησαν περίπου 28 δονήσεις ως τις 7:45 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με κατοίκους των Νέων Στύρων οι οποίοι ανέφεραν ότι πετάχτηκαν έξω από τα σπίτια τους αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ζημιές στην περιοχή.

Σε ετοιμότητα τέθηκαν η 1η και η 7η ΕΜΑΚ.

Επιπλέον το ΕΣΚΕΔΙΚ είναι σε επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής καθώς και της ΕΛ.ΑΣ. και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στα Νέα Στύρα, 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα περιπολούν στην περιοχή και μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τον σεισμό. Οι κάτοικοι της περιοχής ανάστατοι βγήκαν στους δρόμους, όπως και στην Αττική.

Δείτε βίντεο του evima.gr από τη στιγμή του σεισμού σε σούπερ μάρκετ της περιοχής

Καραστάθης: Δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για τον κύριο σεισμό

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, τόνισε ότι η περιοχή θεωρείται χαμηλής σεισμικότητας και πως η μετασεισμική ακολουθία που παρατηρείται είναι απολύτως φυσιολογική. Ανέφερε ότι ίσως προκύψει μετασεισμός πάνω από 4 Ρίχτερ, αλλά η εικόνα μέχρι στιγμής δεν δείχνει κάτι ανησυχητικό.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι είναι νωρίς για να επιβεβαιωθεί αν τα 5,2 Ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, καθώς χρειάζεται παρακολούθηση της εξέλιξης. «Ο σεισμός αυτός παρότι έφερε μεγάλη αναστάτωση, δεν θεωρείται μεγάλος καθώς έχουμε έναν 5,2 σχεδόν κάθε μήνα. Ο σεισμός αυτός δεν μπορεί να προκαλέσει άλλες διεγέρσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε αν είναι ο κύριος σεισμός ή θα έχουμε εξέλιξη του φαινομένου» κατέληξε ο Βασίλης Καραστάθης.

Λέκκας: Μικρές πιθανότητες να επηρεαστεί η περιοχή του Ωρωπού

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας το πρωί της Τρίτης σε ΕΡΤ και ΣΚΑΪ, δήλωσε ότι «η μέρα θα κυλήσει ομαλά» και πως ενδέχεται να σημειωθούν μετασεισμοί μικρής έντασης, πιθανόν και γύρω στα 4 Ρίχτερ.

Μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής σεισμικού κινδύνου, η οποία πραγματοποιήθηκε λόγω του σεισμού των 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι το φαινόμενο εκδηλώθηκε σε περιοχή χαμηλής σεισμικότητας, χωρίς ιστορικό μεγάλων σεισμών, άρα δεν αναμένονται ισχυρές εστίες στο μέλλον.

Τόνισε ότι η έντονη αίσθηση στο Λεκανοπέδιο οφείλεται στο μικρό βάθος του σεισμού, στην εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές και στο ότι τα ψηλά κτίρια ταλαντεύτηκαν περισσότερο. Το «βουητό» που ακούστηκε, πρόσθεσε, σχετίζεται με τη μετατροπή των σεισμικών κυμάτων σε ηχητικά, λόγω της μικρής απόστασης από το επίκεντρο.

Σχετικά με τον Ωρωπό, υπογράμμισε ότι οι πιθανότητες να ενεργοποιηθούν τα εκεί ρήγματα είναι ελάχιστες, αφού η ανάλυση της περιοχής έδειξε πως δεν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος επέκτασης της δραστηριότητας. Ο σεισμός, αν και ανησυχητικός λόγω της ώρας που έγινε, δεν θεωρείται επικίνδυνος. Για το συγκεκριμένο ρήγμα που έδωσε τα 5,2 Ρίχτερ, σημείωσε ότι βρίσκεται στη θάλασσα και δεν παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες.

Παπαδόπουλος: Χρειάζονταν 6 Ρίχτερ για να ενεργοποιηθεί άλλο ρήγμα

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε στο MEGA ότι ο σεισμός της Δευτέρας ήταν «τυπικό παράδειγμα ισχυρού επιφανειακού σεισμού», φαινόμενο που έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές.

Κατά την εκτίμησή του, η περιοχή δεν διαθέτει μεγάλα ρήγματα και συνεπώς δεν μπορεί να δώσει μεγάλους σεισμούς. Εξέφρασε επίσης την άποψη ότι είναι απίθανο να διεγερθεί το ρήγμα της Πάρνηθας, αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε σεισμό τουλάχιστον 6 Ρίχτερ.

Για τη μετασεισμική δραστηριότητα επεσήμανε ότι παρατηρούνται αρκετοί μετασεισμοί, με πιθανότητα κάποιων ισχυρότερων έως 4 Ρίχτερ, οι οποίοι μπορεί να εμφανιστούν ακόμη και μέρες μετά. «Αφού δεν μας έβλαψε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ, δεν θα μας βλάψει κάποιος μικρότερος», κατέληξε.

Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία για τον σεισμό

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον σεισμό των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε μεταξύ Σχοινιά και Στύρων κατέληξε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

«Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε μία ευρύτερη περιοχή στην κεντρική Ελλάδα αλλά και κυρίως στο Λεκανοπέδιο της Αττικής και στα ανατολικά προάστια, περισσότερο λόγω της εγγύτητας. Ήταν ένας σεισμός που έγινε σε βάθος 13 χιλιομέτρων στο δίαυλο μεταξύ Αττικής και Εύβοιας κοντά στα Στύρα, σε μία περιοχή που δεν «φημίζεται» για τους μεγάλους σεισμούς» δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας.

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα συμπέρανε ότι είναι ένας ισχυρός σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Ο σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή έχουμε κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, αυτές οι εστίες όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας «έχουμε μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 έως 2,5 Ρίχτερ. Συνολικά εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων που είχαμε με τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επιτροπή είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία. Βεβαίως οι κάτοικοι των περιοχών θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου που δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα μας ανησυχήσει».

Σπανός: Δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές από τον σεισμό στα Νέα Στύρα

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτήρια», ούτε για τραυματισμούς.

«Οι άνθρωποι στην ευρύτερη περιοχή έχουν ανησυχήσει» για τον σεισμό, είπε.

Κατά πληροφορίες στα Στύρα διαπιστώθηκαν υλικές ζημιές σε κατάστημα.

Βρίσκονται σε εξέλιξη επισκέψεις στην Εύβοια από κλιμάκια της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, με συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, σε χωριά της περιοχής για να εξακριβωθεί αν έχουν σημειωθεί ζημιές.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, σχολίασε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος», ενώ σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή».

Μετά από περίπου 15 λεπτά, ακολούθησε ένα μικρότερος μετασεισμός, μεγέθους 2,5 Ρίχτερ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως δύο ώρες νωρίτερα, η ίδια περιοχή είχε «δώσει» μια δόνηση 2,6 Ρίχτερ.

Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Λουτράκι

Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο

Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στη Βλαχοκερασιά Αρκαδίας