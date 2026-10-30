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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 13:00, νότια της Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 50 Χλμ. ΝΑ της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Λίγο νωρίτερα, στις 12:45, σημειώθηκε σεισμική δόνηση 4,6 Ρίχτερ, με το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται 47 Χλμ. ΝΑ της Συκιάς Σιθωνίας, και εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.