Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:13 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα.

Η νέα δόνηση έρχεται σε συνέχεια της σεισμικής δραστηριότητας των προηγούμενων ημερών, η οποία κορυφώθηκε με σεισμό 5,2 Ρίχτερ που έγινε αισθητός και στην Αττική.

Νωρίτερα είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.