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Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 19:25 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην Ινδονησία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 126 χιλιόμετρα βόρεια του Palu και 354 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειανατολικά του Samarinda, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 72 χιλιόμετρα.

Μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα, η περιοχή έχει πληγεί από δεκάδες μετασεισμούς.