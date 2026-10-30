Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 14:05, νότια της Σιθωνίας Χαλκιδικής στο Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 48 Χλμ. ΝΑ της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Προηγήθηκαν 11 σεισμικές δονήσεις στην ίδια περιοχή από 4,6 έως 2,4 Ρίχτερ.

Η υψηλότερη, αυτή των 4,6 Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 12:45, με το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται 47 Χλμ. ΝΑ της Συκιάς Σιθωνίας, και το εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα.

Ο Ευθύμης Λέκκας, σεισμολόγος και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, μιλώντας στη Ζούγκλα, ήταν καθησυχαστικός, αναφέροντας πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, σχετικά με το σύνολο και το μέγεθος των σεισμικών δονήσεων.