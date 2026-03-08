Η Ήπειρος παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής με έκδηλη την ανησυχία των κατοίκων, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 8/3, προκαλώντας έντονη αναστάτωση στα Ιωάννινα αλλά και σε πολλές περιοχές της περιφέρειας.

Τα στοιχεία της δόνησης

Με βάση την επικαιροποιημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος τα 9,7 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται στην περιοχή της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή εξαιτίας της μικρής απόστασης από κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να ξυπνήσουν έντρομοι περίπου στις 05:32 το πρωί.

Συνεχίζονται οι μετασεισμοί

Η μετασεισμική δραστηριότητα παραμένει έντονη, καθώς μετά τον κύριο σεισμό έχουν καταγραφεί ακόμη πέντε δονήσεις.

Η ισχυρότερη εξ αυτών σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα και έφτασε τα 4,7 Ρίχτερ, ενώ οι υπόλοιπες μετασεισμικές δονήσεις ήταν μικρότερης έντασης, κάτω από τα 3 Ρίχτερ.

Σε ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, περιφερειάρχης της Ηπείρου, επισημαίνει ότι σημειώθηκαν μικρές καταπτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα που οδηγεί προς την Ηγουμενίτσα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει, ορισμένες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ελλάδας, μεταξύ άλλων στην Κέρκυρα, τη Λευκάδα, σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, αλλά και έως την Πάτρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για τα χωριά που βρίσκονται πλησίον του επικέντρου. Στους οικισμούς αυτούς υπάρχει μεγάλος αριθμός κατοικιών που παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον άμεσο εντοπισμό τυχόν εσωτερικών φθορών ή ρωγμών.

Λέκκας: «Σπίτια που έχουν υποστεί έστω και ελάχιστη ζημιά καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν»

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στον δομημένο ιστό, ωστόσο συνέστησε προσοχή.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές βλάβες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από μηχανικό.

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας να παραμένουν κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν κατολισθήσεις.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε.

Σχετικά με τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε επίσης ότι τον Δεκέμβριο παραδόθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών ένα σύγχρονο σχέδιο αντισεισμικής διαχείρισης από τον οργανισμό, το οποίο εξειδικεύει τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας για την περιοχή.