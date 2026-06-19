Πολύ ισχυρή διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε περίπου στις 10: 05 το πρωί (ώρα Ελλάδας) στη Ρωσία και συγκεκριμένα στο Καμτσάνκα που βρίσκεται στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό, σχετικά κοντά στον Βερίγγειο πορθμό.

Η μεγαλύτερη δόνηση είχε ένταση 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ενώ ακολούθησε λίγα λεπτά μετά μία ακόμη πολύ ισχυρή δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών. Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή δεν έχει σταματήσει με αρκετούς μετασεισμούς, όπου ο μεγαλύτερος καταγράφηκε να έχει ένταση της τάξης των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η MetMalaysia ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, με το επίκεντρό του να βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 52,7° βόρεια και γεωγραφικό μήκος 160,6° ανατολικά, περίπου 128 χιλιόμετρα ανατολικά του Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι στη Ρωσία.