Σε πλήρη διέγερση βρίσκεται το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» (Ring of Fire) που πυροδοτεί ισχυρούς σεισμούς από την Ινδονησία έως και την Κολομβία. Πρόκειται για μια τεράστια, πεταλοειδή περιοχή στον Ειρηνικό Ωκεανό που χαρακτηρίζεται από έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Έχει έκταση 40.000 χιλιομέτρων και εκτείνεται από τις ακτές της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής έως τις Φιλιππίνες, την Ινδονησία και τη Νέα Ζηλανδία. Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» είναι το σημείο συνάντησης πολλών τεκτονικών πλακών και συγκεκριμένα των πλακών του Ειρηνικού, της Ευρασίας, της Νάζκα και της Βόρειας Αμερικής.

Οι πλάκες αυτές μετακινούνται, συγκρούονται μεταξύ τους και η μία γλιστράει κάτω από την άλλη, με αποτέλεσμα οι δονήσεις που προκαλούν να είναι τεράστιες και φονικές. Σημειώνεται πως το 90% των σεισμών παγκοσμίως έχουν σημειωθεί κατά το μήκος του «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς».

Οι ισχυρότερες δονήσεις παγκοσμίως γύρω από το «Ring of Fire»

Εδώ και χρόνια στις χώρες που περικυκλώνει το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» έχουν σημειωθεί σεισμοί που έχουν μείνει στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Το 1960 στη Βαλντίβια της Χιλής σημειώθηκε σεισμός 9,5 Ρίχτερ, πρόκειται για τον μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Η δόνηση διήρκεσε σχεδόν 10 λεπτά και προκάλεσε ένα τεράστιο τσουνάμι που σάρωσε όχι μόνο τις ακτές της Χιλής, αλλά ταξίδεψε σε όλο τον Ειρηνικό, φτάνοντας μέχρι τη Χαβάη, την Ιαπωνία και τη Νέα Ζηλανδία.

Το 1964 στην Αλάσκα κατεγράφη σεισμική δόνηση 9,2 Ρίχτερ με το έδαφος να ανυψώνεται σε κάποιες περιοχές κατά 11,5 μέτρα.

Το 2004 στη Σουμάτρα της Ινδονησίας σημειώθηκε σεισμός 9,1 Ρίχτερ που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 230.000 ανθρώπους σε 14 διαφορετικές χώρες.

Το 2011 στο Τοχόκου της Ιαπωνίας καταγράφηκε σεισμός 9,1 Ρίχτερ, ο οποίος μετατόπισε το νησί της Χονσού κατά 2,4 μέτρα ανατολικά. Το τσουνάμι που ακολούθησε, κατέκλυσε τις ανατολικές ακτές και προκάλεσε το σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στον σταθμό Φουκουσίμα Νταΐτσι.

Το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» πίσω από τους φονικούς σεισμούς των τελευταίων μηνών

Στους πιο πρόσφατους σεισμούς, γύρω από το περίφημο και επικίνδυνο «Ring of Fire», καταλογίζονται αυτός της Ινδονησίας, της Ιαπωνίας και εκείνος της Κολομβίας.

Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία στις 05:58 τοπική ώρα, (00:58 ώρα Ελλάδος), το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Βίντεο από τον φονικό σεισμό στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας:

Τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία. Ο επικεφαλής της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών BNPB δήλωσε πως «ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία».

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ της Κολομβίας σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου (τοπική ώρα, 15:30 στην Ελλάδα), ισοπεδώνοντας δεκάδες κτήρια στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης που κάνει λόγο για 377 αγνοούμενους.

Βίντεο από την ισχυρή δόνηση στην Κολομβία:

Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία στις 28 Ιουλίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 39 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσότερων από 170 ατόμων. Σημαντικές ήταν οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε υποδομές και κατοικίες.

Η δόνηση των 7,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Μεξικό, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους κατοίκους και εκτεταμένες ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν θύματα.

Στο Εκουαδόρ καταγράφηκαν το Σάββατο 22 Ιουνίου 5,3 Ρίχτερ χωρίς να υπάρξουν θύματα, ενώ στο Περού έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον σεισμό των 5,1 Ρίχτερ στις 19 Ιουνίου.

Οι «δίδυμοι» σεισμοί της Βενεζουέλας

Η Βενεζουέλα βρίσκεται στις ακτές της Καραϊβικής και όχι στον Ειρηνικό, συνεπώς δεν επηρεάζεται από το «Δαχτυλίδι της Φωτιάς», αλλά από την σύγκρουση της Πλάκας της Καραϊβικής με τη Νοτιοαμερικανική Πλάκα.

‘Αρα, οι «δίδυμοι» σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της 24ης Ιουνίου που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6.300 άνθρωποι δεν προκλήθηκαν από το «Ring of Fire».

Βίντεο από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα: