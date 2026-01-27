Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Οι σεισμοί ήταν 4,7 και 3,7 της κλίμακας Ρίχτερ και έγιναν ταυτόχρονα το απόγευμα της Τρίτης (27/01), στις 17:53.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 Ρίχτερ, με το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται στα 16 Χλμ. ΔΝΔ του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, και το εστιακό βάθος στα 9,3 χλμ. Η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,7 Ρίχτερ, το επίκεντρό της ήταν 39 Χλμ. ΝΔ του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,7 χλμ.