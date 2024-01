Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, 19 Ιανουαρίου, στις 16:14, στην Κύμη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 23 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Κύμης.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Eyewitnesses reported shaking in #Greece 2 min ago (local time 16:14:47)⚠

More info soon! pic.twitter.com/xA9SeBV1ed

— EMSC (@LastQuake) January 19, 2024