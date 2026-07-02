Σε κατάσταση διαρκούς παρακολούθησης βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων και της Κλειτορίας, εξαιτίας μιας έντονης μικροσεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται το τελευταίο 24ωρο. Οι σεισμογράφοι έχουν σημειώσει τουλάχιστον 19 δονήσεις χαμηλής έντασης, με την ισχυρότερη εξ αυτών να αγγίζει τα 3,1 Ρίχτερ.

Η πλειονότητα των σεισμών εντοπίζεται στην ορεινή ζώνη του Χελμού, λίγα χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της Κλειτορίας. Αν και οι περισσότεροι μικροσεισμοί δεν ξεπέρασαν τα 2 Ρίχτερ, δύο συγκεκριμένες δονήσεις (μία μεγέθους 3 Ρίχτερ νωρίς το πρωί και μία 3,1 Ρίχτερ λίγο αργότερα) έγιναν ιδιαίτερα αισθητές.

Η συνεχιζόμενη αυτή δραστηριότητα έχει προκαλέσει εύλογη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχές, δεν έχουν αναφερθεί καθόλου υλικές ζημιές ή προβλήματα στις υποδομές. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, το οποίο για την ώρα αξιολογείται ως μια τυπική σεισμική ακολουθία.