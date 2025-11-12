Ρεπορτάζ – Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στις 16:23, στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση σε πολλές περιοχές του νησιού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC), το επίκεντρο εντοπίζεται σε θαλάσσια περιοχή και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 14 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε προηγηθεί άλλη σεισμική δόνηση, μεγέθους 5,7 Ρίχτερ, η οποία έγινε επίσης αισθητή σε ολόκληρη την Κύπρο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, κυρίως στις παράκτιες περιοχές.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, o καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας σημείωσε ότι χρειάζονται προσοχή οι επόμενες 48 ώρες «γιατί η φύση των ρηγμάτων δεν είναι πάντα γνωστή. Ξέρουμε να ρήγματα που υπάρχουν και τέμνουν τον χερσαίο χώρο. Δεν ξέρουμε όμως τα ρήγματα που βρίσκονται στον υποθαλάσσιο χώρο και πώς συνδέονται αυτά τα ρήγματα μεταξύ τους».

Ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι το συγκεκριμένο ρήγμα μπορεί να δώσει σεισμό μεγέθους ακόμα και 8 Ρίχτερ. «Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα μπορεί να έχουμε ένα σεισμό 8 Ρίχτερ, αλλά αυτό είναι μία πολύ πολύ ακραία περίπτωση. Είχαμε το 365 μ.Χ. τον σεισμό των 8 βαθμών στο Κούριο, κοντά στη Λεμεσό, όπου καταστράφηκε συνολικά η νότια Κύπρος. Με βάση αυτό το δεδομένο θεωρούμε ότι το μέγιστο μέγεθος μπορεί να είναι και 8 Ρίχτερ, αλλά σε καμία περίπτωση όχι τώρα. Αυτό μπορεί να έχει μία περίοδο επανάληψης 10.000 και 20.000 χρόνια. Είναι πολύ δύσκολη η προσέγγιση ειδικά όταν το ρήγμα βρίσκεται στον υποθαλάσσιο χώρο», προσέθεσε.

Στην ΕΡΤ μίλησε και ο κάτοικος Πάφου, Ανδρέας Παπαλάς, ο οποίος τόνισε ότι στην περιοχή επικρατεί μία «μια σχετική ανήσυχη ηρεμία».

Τόνισε πως ο δεύτερος σεισμός ήταν παρόμοιος με τον σεισμό του 1996, αλλά τόνισε ότι ο πληθυσμός της Κύπρου είναι εκπαιδευμένος.

Όπως εξήγησε στον πρώτο σεισμό βρισκόταν για ένα σεμινάριο στην περιοχή Πολεμίδια της Λεμεσού. «Όλοι οι μαθητές και οι συνάδελφοι βγήκαν έξω στο προαύλιο του σχολείου, συντονισμένα, με τάξη και ασφάλεια».

«Οι κάτοικοι είμαστε εκπαιδευμένοι, ήμασταν εκπαιδευμένοι, έχουμε ζήσει αρκετούς σεισμούς και οι γονείς μας ειδικά το 53 το σεισμό των μεγάλων που καταστράφηκαν ολόκληρα χωριά στην Πάφο νιώθω ότι είμαστε εκπαιδευμένοι, καθώς ζούμε σε μία σεισμογενή περιοχή».

Στον δεύτερο σεισμό ο κ. Παπαλάς βρισκόταν στην Πάφο κι έκανε λόγο για ένα φαινόμενο με εκκωφαντικό θόρυβο. «Η διάρκεια του δεν ήταν τόσο μεγάλη, ήταν γύρω στα 10-15 δευτερόλεπτα, αλλά ήταν μεγάλο το ταρακούνημα», εξήγησε.

Ο ίδιος τόνισε ότι δεν φοβάται γιατί στην Κύπρο, όταν κτίζουν, κτίζουν λαμβάνοντας υπόψιν τους σεισμούς και τα κτήρια αντέχουν.

Παπαζάχος: «Πρέπει να είμαστε προσεχτικοί για το επόμενο διάστημα»

Ο καθηγητής Σεισμολογίας Κώστας Παπαζάχος, αναφέρθηκε στην ιδιαιτερότητα του φαινομένου και την ανάγκη προσοχής το επόμενο διάστημα:

«Είναι δύο σεισμοί στην περιοχή, είναι σε μία ανάσα, σε σύγκρουση με την πλάκα της Μεσογείου. Είναι στον ηπειρωτικό χώρο, οπότε έχουν γίνει έντονες αισθήσεις σε όλη την Κύπρο, κυρίως μέσα στην ενδοχώρα. Είναι σε ρήγματα ανάμεσα, δηλαδή καθώς βυθίζεται η Μεσόγειος κάτω από την περιοχή της Κύπρου. Η Κύπρος ανεβαίνει πάνω από τη Μεσόγειο, και αυτά τα ρήγματα είναι ανάποδα.»

Ο καθηγητής επισήμανε ότι τέτοιοι σεισμοί δεν είναι πολύ συχνοί στην Κύπρο:

«Δεν γίνονται πολύ συχνά σεισμοί στην Κύπρο. Ο τελευταίος σχετικός σεισμός έγινε το 1999, στις 11 Σεπτεμβρίου, στο ρήγμα της Γεράσας. Εκείνος είχε προκαλέσει κάποιες βλάβες στην περιοχή και ήταν μεγέθους 5,6 Ρίχτερ. Οι σημερινοί σεισμοί των 5,2 και 5,3 είναι μικρότεροι, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει μια σεισμική ακολουθία».

Παράλληλα, ο κ. Παπαζάχος τόνισε ότι το επόμενο διάστημα απαιτείται επαγρύπνηση:

«Το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα να γίνει κάποιος πιο ισχυρός σεισμός. Ανάλογοι και πιο μεγάλοι σεισμοί έχουν γίνει σε ρήγματα πιο έξω, στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου, όπου έχουν καταγραφεί και μεγαλύτερα μεγέθη, όπως το 1996. Επίσης, και σε ιστορικές περιόδους έχουμε σημαντικούς σεισμούς, όπως το 1491 ή το 1747.»

Ο κ. Παπαζάχος υπογράμμισε: «Έχουμε ισχυρούς σεισμούς στην Κύπρο σε τέτοια ρήγματα, κυρίως όμως στον θαλάσσιο χώρο. Στον ηπειρωτικό χώρο γνωρίζουμε σεισμούς που δεν έχουν ξεπεράσει το 6 Ρίχτερ. Δεν έχουμε όμως την καλύτερη εικόνα για τη σεισμικότητα της Κύπρου, γι’ αυτό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες ώρες και ημέρες».

Παπαδόπουλος: «Χρειάζεται ψυχραιμία και περισσότερα στοιχεία προς αξιολόγηση»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε την νέα σεισμική δόνηση τονίζοντας ότι «δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι» και πως θα πρέπει «να παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας».

Δείτε την ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Και νέος σεισμός μεγέθους 5,3 στη ΝΔ Κύπρο. Η σεισμική δράση εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη. Ακόμη δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε αν ο κύριος σεισμός έχει γίνει ή όχι. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία τα οποία ελπίζουμε να συλλεγούν τις επόμενες ώρες ώστε να αξιολογήσουμε με περισσότερη εμπιστοσύνη σε ποιό στάδιο βρίσκεται η σεισμική δράση. Σε κάθε περίπτωση παραμένουμε ψύχραιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες αντισεισμικής προστασίας. Η περιοχή έχει αξιόλογο σεισμικό παρελθόν διότι έχουν γίνει σεισμοί με μεγέθη που έφτασαν μέχρι τα 6.6 Ρίχτερ. Είναι μια από τις πιο ενεργές περιοχές του κυπριακού σεισμικού τόξου.»

Υπενθυμίζεται ότι πρώτος σεισμός 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (12/11), προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους, καθώς και προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, ενώ ακολούθησαν έως και οκτώ μετασεισμοί μικρότερης έντασης 3,5 Ρίχτερ, 3,6 Ρίχτερ, 4,6 Ρίχτερ, 2,3 Ρίχτερ, 2,2 Ρίχτερ, 4 Ρίχτερ, 3 Ρίχτερ, 2,6 Ρίχτερ.

Με πληροφορίες από: ΕΡΤ News