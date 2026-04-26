Τρεις διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3.1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) στην Κρήτη, με επίκεντρο σημείο που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ΔΒΔ του Γουδουρά Λασιθίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκαν οι εξής δονήσεις: Στις 15:20 3 Ρίχτερ, στις 15:27 3.1 Ρίχτερ και στις 15:38, 3 Ρίχτερ. Τα εστιακά βάθη των σεισμών ήταν 8.1, 5.6 και 9.4 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ και τον μετασεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν την Παρασκευή (24/4).