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Σεισμός μεγέθους 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (31/10) στις 14:04, κοντά στη Σιθωνία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 47 Χλμ. νοτιανατολικά της Συκιάς Σιθωνίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι στο ίδιο σημείο πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου, στις 03:01, σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.