Σεισμός 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18.38 τοπική ώρα Ελλάδος στη Θεσπρωτία, 28 χιλιόμετρα από την Ελεούσα. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
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Σεισμός 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18.38 τοπική ώρα Ελλάδος στη Θεσπρωτία, 28 χιλιόμετρα από την Ελεούσα. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
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