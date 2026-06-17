Σεισμός 3,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18.38 τοπική ώρα Ελλάδος στη Θεσπρωτία, 28 χιλιόμετρα από την Ελεούσα. Το εστιακό βάθος, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

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