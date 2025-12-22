Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:10 της Δευτέρας (22/12) στην Κω.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 Χλμ. ΑΒΑ της Κεφάλου Κω ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 108,1 χιλιόμετρα.

