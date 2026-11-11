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Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:33 την Τετάρτη (11/11) στη θαλάσσια περιοχή της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 44 Χλμ. ΔΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 31,8 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στις 05:48, στα 63 Χλμ. ΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων, εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.