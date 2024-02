Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα της Τρίτης (27/2) Στη Γαλλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Μεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε 53 χλμ νοτιοδυτικά της Μιλούζη, στη Γαλλία και εκτιμάται σε βάθος 7 χιλιομέτρων, ανέφερε το EMSC.

