Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στις 13:03, στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειο-ανατολικά της Λεπτοκαρυάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα, το πρωί της Δευτέρας σημειώθηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση στην περιοχή, μεγέθους 3,2 Ρίχτερ, ενώ την Κυριακή 8 Μαρτίου καταφράφηκαν δύο σεισμοί, μεγέθους 5,3 και 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.