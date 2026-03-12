Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, στις 20:36, στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 11 χιλιόμετρα βόρεια-βορειονατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας, ενώ το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης σημειώθηκε ισχυρή σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ στην περιοχή, η οποία προκάλεσε κατολισθήσεις, διακοπή ρεύματος και ζημιές σε κτήρια, ανάμεσα στα οποία ήταν και η Ιερά Μονή Σπηλιάς.