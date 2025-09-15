Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 06:53, στον θαλάσσιο χώρο της Αμοργού.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χλμ.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, του ΕΡΤnews για τον σεισμό δήλωσε: «Δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς. Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» ανέφερε σχετικά ο κ. Λέκκας.