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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:26 της Παρασκευής 2η Οκτωβρίου, στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε τρία χιλιόμετρα βορειοδυτικά του χωριού, ενώ το εστιακό βάθος βρίσκεται στα πέντε χιλιόμετρα, σύμφωνα με την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Πώς κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών τη δόνηση στη Χαλανδρίτσα:

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή προβλήματα που να προκλήθηκαν από τον δυνατό σεισμό.