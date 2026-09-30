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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,0 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 08:21 το πρωί της Τετάρτης στη Θήβα. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 Χλμ. ΒΔ της Ασωπίας Βοιωτίας ενώ το εστιακό βάρος βρίσκεται στα 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αυτόματη λύση καταγραφής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Δείτε πώς κατέγραψε την δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευπάλιο της Φωκίδας:

Δείτε πώς κατέγραψε την δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στη Δροσιά Μεσσηνίας.

Ακολούθησε 8 λεπτά αργότερα και δεύτερη δόνηση στην ίδια περιοχή με ένταση 3,3 Ρίχτερ και επίκεντρο 4 Χλμ. ΝΑ της Θήβας. Δείτε την καταγραφή του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον δεύτερο σεισμό.

Το εστιακό βάθος καταγράφηκε στα 5 χιλιόμετρα.