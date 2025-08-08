Σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:57 της Παρασκευής (8/8) στην κεντρική Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 Χλμ. ΑΒΑ της Ερέτριας Ευβοίας ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος Πατρών τη δόνηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Μόλις χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί ένας σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.