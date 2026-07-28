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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:18 της Τρίτης (28/7) στις Σποράδες.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 20 Χλμ. ΒΑ της Σκιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Βόρεια Εύβοια, ενώ έγινε αισθητός και σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό ο σεισμογράφος της Άνω Χώρας