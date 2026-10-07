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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:44 την Τετάρτη (7/10) δυτικά της Κάσσου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 28 Χλμ. δυτικά της Κάσσου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15,7 χιλιόμετρα.

Έξι λεπτά αργότερα στις 02:50 σημειώθηκε νέος σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, που καταγράφηκε 34 Χλμ. δυτικά της Κάσσου, με εστιακό βάθος τα 10 χιλιόμετρα.