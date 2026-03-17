Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (17/03), στις 12:37, στη Θεσπρωτία.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το απόγευμα της Δευτέρας καταγράφηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ στο ίδιο σημείο.

Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση, ο σεισμογράφος του πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη Πραμάντα των Τζουμέρκων: