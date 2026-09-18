Σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ έγινε αισθητός στην Εύβοια στις 08:42 το πρωί της Παρασκευής 18/09 με επίκεντρο 9 Χλμ. ανατολικά, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας.

Σύμφωνα με την καταγραφή της αυτόματης λύσης του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το εστιακό βάθος του σεισμού βρίσκεται στα 5 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή ακόμη και στην Αττική, προκαλώντας ανησυχία.

Δείτε πώς κατέγραψαν την δόνηση οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών στην Άνω Χώρα Αιτωλοακαρνανίας:

Λέκκας: Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, που είπε ότι στην περιοχή έχει καταγραφεί αυξημένη σεισμικότητα το προηγούμενο διάστημα, με τη δραστηριότητα να έχει φτάσει μέχρι και τα 5 Ρίχτερ.