Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 ρίχτερ βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:55 (Ώρα Ελλάδος) στη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται ανάμεσα στη Σμύρνη και το Αϊδίνιο, αλλά ήταν αισθητός και στην Σάμο.

Eyewitnesses reported shaking in #Turkey 2 min ago (local time 15:55:45)⚠

At present, we have no seismic data confirming this crowdsourced detection.❗

More info soon! pic.twitter.com/CNZfqPBYCr

— EMSC (@LastQuake) October 18, 2023