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Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,4 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:04 το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, ανοιχτά της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 32 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Σισών Ρεθύμνου (στα όρια των νομών Ρεθύμνου – Ηρακλείου), ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 15 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε την ένταση της δόνησης ο σεισμογράφος της Βλαχοκερασίας του Πανεπιστημίου Πατρών:

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός ταρακούνησε το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές ούτε προβλήματα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.