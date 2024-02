Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (8/2) στη Μελβούρνη.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 121 χιλιόμετρα νοτιανατολικά της Μελβούρνης και 7 χλμ από το Leongatha στην περιοχή Gippsland της Βικτώριας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 7 χιλιόμετρα.

Μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει αναφορές για τραυματισμούς και υλικές ζημιές.

Earthquake rocks Melbourne late at night with hundreds woken by sudden tremor https://t.co/g2LULTH6Ba pic.twitter.com/RpkcWG1bBY

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2024