Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17/11) στις 23:04, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στη Σκύρο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 32 Χλμ. ΔΒΔ της Σκύρου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 16,6 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Δείτε πως κατέγραψε τον σεισμό, σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών:

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Σκύρου και την Αστυνομία της περιοχής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές.

Επίσης, ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σεισμολόγος Βασίλης Καραστάθης, είπε στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα ότι η περιοχή έχει δώσει και μεγαλύτερους σεισμούς. Επίσης, ανέφερε ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν το φαινόμενο.

Λέκκας: Παρακολουθούμε το φαινόμενο- Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές – Δεν μας ανησυχεί

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμης Λέκκας, παρακολουθούν το φαινόμενο, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. «Ο σεισμός εκδηλώθηκε βορειοδυτικά της Σκύρου, στον υποθαλάσσιο χώρο. Το μέγεθος ήταν 4,6 ενώ έχουμε τρεις μικρότερους σεισμούς της τάξεως των 2 και 3 βαθμών. Πρόκειται για μια περιοχή με σχετικά έντονη σεισμικότητα. Όλος ο χώρος αυτός του βορείου Αιγαίου αλλά είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές και από οικιστικά κέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά και προσέθεσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε Αττική, Σκύρο και στις γύρω περιοχές.