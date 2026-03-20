Τρεις απανωτές σεισμικές δονήσεις «ταρακούνησαν» την Ήπειρο και την Θεσπρωτία με διαφορά 35 λεπτών.

Ο πρώτος σειμός ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 11:05 στα Ιωάννινα. Μετά από περίπου μισή ώρα έγιναν δύο σεισμοί στις Φιλιάτες 4,6 και 4,7 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία.

Οι κάτοικοι αναστατωμένοι βγήκαν στους δρόμους.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών από το Κάστρο τη δόνηση:

Σύμφωνα με το Epirus Post, o σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και αναστατώθηκε η τοπική κοινωνία των Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ώρες νωρίτερα, στις 07:28 και 02:11 τα ξημερώματα, καταγράφηκαν δύο ακόμη σεισμοί στην περιοχή, 3 και 3,3 Ρίχτερ.

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στα Ιωάννινα – Άνοιξαν τα σχολεία του δήμου

Ο νέος σεισμός καταγράφηκε την ώρα που άνοιξαν τα σχολεία και είχαν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε κτήρια από τις προηγούμενες δονήσεις που είχαν προκληθεί στην περιοχή στις 8 Μαρτίου.

Οι τεχνικοί έλεγχοι έδειξαν ότι τα κτήρια είναι ασφαλή, ενώ όπου απαιτούνται παρεμβάσεις αυτές μπορούν να γίνουν χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους.