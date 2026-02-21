Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στις 02:28, στη νότια Ιταλία, κοντά στην πόλη του Σαλέρνο.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 42 χιλιόμετρα, νοτιοανατολικά της πόλης Σαλέρνο και 13 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιαονατολικά από την Αγρόπολη, σε μεγάλο εστιακό βάθος, το οποίο υπολογίζεται στα 299 χιλιόμετρα.
Earthquake M4.8 – Southern Italy – 3 minutes ago – Sat, 21 Feb 2026 00:28:45 UTC (18:28 CST)
more info: https://t.co/qKbgoe4Tae
via Volcanoes & Earthquakes App – https://t.co/S8NHkblc2Vhttps://t.co/qKbgoe4Tae
— Jenevalynne🟦🙏🇺🇸✝️☕ (@Jenevalynne) February 21, 2026