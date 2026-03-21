Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 03:47 (ώρα Ελλάδος) το Σάββατο (21/3) στη Σικελία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 87 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Παλέρμο και 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κάπο ντ’ Ορλάντο, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Ακολούθησαν δύο μετασεισμοί στην ίδια περιοχή. Ο πρώτος στις 03:50 μεγέθους 4,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος στα 11 χιλιόμετρα και ο δεύτερος στις 03:54 μεγέθους 3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος επίσης στα 11 χιλιόμετρα.