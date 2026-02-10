Σεισμός 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23.05, το βράδυ της Τρίτης, στο Κόσοβο.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Prizren, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο βορειοδυτικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, ιδιαίτερα στην περιοχή του Τετόβου, καθώς και στο νότιο τμήμα του Κοσόβου και στο βορειοανατολικό τμήμα της Αλβανίας.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές.