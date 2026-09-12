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Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το Σάββατο (12/9) στις 20:51, κοντά στο Ληξούρι.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 χλμ. δυτικά – νοτιοδυτικά του Ληξουρίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 26 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και σε γειτονικές περιοχές. Μέχρι στιγμής, από τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν προκύπτει εικόνα για ζημιές ή τραυματισμούς.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.