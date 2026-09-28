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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:49 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 3 χιλιόμετρα ανατολικά του Guaymate και 17 χιλιόμετρα βόρεια του La Romana, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 124 χιλιόμετρα.

Παρά το μεγάλο εστιακό βάθος, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.