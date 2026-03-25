Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:09 της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψαν τον σεισμό οι σεισμογράφοι του Παν. Πατρών σε πραγματικό χρόνο

Aκολούθησαν τρεις συνεχείς μετασεισμοί στην περιοχή. Ο πρώτος έντασης 2,9 Ρίχτερ στις 21:16 και οι δύο επόμενοι, μεγέθους 3 και 3,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ, στις 21:20 και στις 21:21, αντίστοιχα. Ακολούθησε στις 21:33 νέος σεισμός έντασης 3,2 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.