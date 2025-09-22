Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:20 της Δευτέρας (22/9) στο Άγιο Όρος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 Χλμ. ΔΒΔ των Καρυών Αγίου Όρους ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 11,8 χιλιόμετρα.

O σεισμός που σημειώθηκε στο τρίτο πόδι της χερσονήσου της Χαλκιδικής έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη Θεσσαλονίκη, ενώ καταγράφεται στην αυξημένη σεισμικότητα του τελευταίου διαστήματος στην συγκεκριμένη περιοχή.

Στις 04:24 π.μ., καταγράφηκε μετασεισμός στην ίδια περιοχή μεγέθους 3,3 Ρίχτερ, 9 Χλμ. Δ των Καρυών Αγίου Όρους με εστιακό βάθος 10,6 χιλιόμετρα.

