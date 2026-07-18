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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 06:21 (ώρα Ελλάδος) τα ξημερώματα του Σαββάτου (18/7) στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 19 χιλιόμετρα ανατολικά – νοτιοανατολικά της Μαλάτειας και 123 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοδυτικά της Σανλιούρφα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 16 χιλιόμετρα.

Μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησαν δύο μετασεισμοί των 2,1 και 2 Ρίχτερ, αντίστοιχα.