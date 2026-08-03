Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) κατέγραψε τη δόνηση στα 5,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, όπως ανακοίνωσε το GFZ και έγινε αισθητός σε απόσταση άνω των 300 χιλιομέτρων. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), η δόνηση έγινε αντιληπτή από περίπου 66 εκατομμύρια ανθρώπους στην Αίγυπτο, το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη και την Ιορδανία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τυχόν ζημιές ή θύματα από τη σεισμική δόνηση.